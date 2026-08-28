Повінь і зсуви в Непалі. Кількість зниклих безвісти українців зросла до 56 (доповнено)

У Непалі триває пошукова операція громадян України, які зникли безвісти внаслідок повені та зсувів. Наразі їхня кількість зросла до 56, інформації про загиблих українців немає.

Про це «Суспільному» повідомила пресслужба українського МЗС.

Доповнено о 09:30. Рятувальні роботи в Непалі призупинили через загрозу прориву озера, що утворилося після повені, пише Reuters.

Влада району Расува повідомила, що озеро почало виходити з берегів, а рівень води в річці зростає. Місцевих жителів закликали піднятися на височини. Китай теж попередив про загрозу прориву озера біля кордону.