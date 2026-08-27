НБУ проводить позапланові перевірки Сенс Банку та інших банків, які фігурують у матеріалах операції «Форест Гамп»

Національний банк України (НБУ) почав позапланово перевіряти банки, які обслуговували клієнтів, що вносили заставу до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

Про це йдеться в офіційній заяві НБУ за результатами розгляду звіту наглядових дій регулятора стосовно Сенс Банку у 2022—2026 роках.

Українські банки перевірять на дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які вносили застави до ВАКС. Назви та кількість банків НБУ не розкриває.

Раніше НБУ окремо розпочав позапланову перевірку Сенс Банку. Регулятор перевіряє можливе втручання в автоматизовану банківську систему під час операцій із заставою.

Водночас із заяви НБУ випливає, що вони почали перевіряти діяльність керівництва Сенс Банку ще у травні. 1 травня там ініціювали адміністративне провадження щодо голови правління Сенс Банку Олексія Ступака. Намагалися зʼясувати його можливу причетність до непрозорих управлінських практик і таємних протоколів, які використовувалися в банку до націоналізації.

7 травня НБУ розпочав адміністративне провадження стосовно голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка, щоб оцінити його відповідність кваліфікаційним вимогам до незалежних директорів.

У травні — червні НБУ також звертався до НАБУ, САП та Офісу генерального прокурора, щоб отримати інформацію про процесуальний статус Гладишенка у кримінальних провадженнях та дані, необхідні для оцінки його незалежності. Правоохоронці не надали цю інформацію, пославшись на таємницю досудового розслідування.

19 серпня НБУ визнав Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, та вимагав від уряду припинити його повноваження.

Загалом, за даними НБУ, у 2022—2026 роках регулятор провів у Сенс Банку три інспекційні перевірки, шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та три перевірки щодо санкційного і валютного законодавства. За результатами наглядових заходів НБУ направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Держфінмоніторингу.