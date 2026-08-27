Україна вимагатиме повернення пенсіонерки, яку в Росії засудили до 15 років за донати ЗСУ

Україна направить звернення до російської сторони щодо повернення 73-річної Світлани Лой з Токмака Запорізької області, яку російський суд засудив до 15 років колонії за переказані гроші на підтримку ЗСУ.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає hromadske.

За словами омбудсмена, його Офіс стежив за судовим процесом над Лой і зафіксував винесений їй вирок.

«Наскільки нам відомо, вся її вина полягає в тому, що вона задонатила одній з військових частин, фізично перебуваючи на тимчасово окупованій території України», — сказав Лубінець.

Він зазначив, що Україна передаватиме росіянам запити, щоб ті надали доступ до камери жінки, поінформували про стан її здоров’я й умови тримання, а також повернули її в Україну.

«Такий запит мною напрацьовується, він буде направлений до російської сторони завтра», — сказав омбудсмен.

Світлану Лой у Росії звинуватили в державній зраді. Російське слідство стверджує, що влітку 2024 року вона переказала 1 500 гривень українським військовим через мобільний застосунок українського банку. На думку силовиків, це завдало шкоди безпеці Росії.

Коли суддя зачитував вирок, українка почала співати «Пісню про рушник» на слова Андрія Малишка з фільму «Літа молодії» 1958 року.