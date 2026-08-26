Російський суд дав 14 років українській пенсіонерці за донат в 1 500 грн на ЗСУ. Жінка на суді заспівала «Пісню про рушник»

Пенсіонерку з окупованої Запорізької області, 73-річну Світлану Лой засудили до 14 років колонії за 1 500 гривень, переказані українській армії.

Про це повідомила пресслужба так званого суду.

Оновлено. У суді кажуть, що жінка з Бердянська, хоча в попередніх повідомленнях йшлось, що вона родом з Токмаку.

Жінку звинуватили в державній зраді. За версією силовиків, «після початку СВО» у пенсіонерки «сформувалося стійке негативне ставлення до представників російських державних органів влади».

Російське слідство стверджує, що влітку 2024 року літня жінка переказала 1 500 гривень українським військовим через мобільний застосунок українського банку. На думку силовиків, це завдало шкоди безпеці Росії.

Коли суддя зачитував вирок, українка почала співати «Пісню про рушник» на слова Андрія Малишка з фільму «Роки молоді» 1958 року.