Росія вперше використала для удару по Києву ракету «Іскандер-1000». Що про неї відомо

Росія під час одного з комбінованих ракетних ударів по Києву цього літа вперше застосувала оновлену балістичну ракету 9М723-2, відому під назвою «Іскандер-1000».

Про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними ГУР, ракета входить до складу ракетного комплексу «Бора-М». Її основною відмінністю від попередньої версії є збільшений двигун — дозволило підвищити дальність атак на відстань до 550 км. Через збільшені габарити двигуна також була збільшена пускова установка.

До прикладу, заявлена дальність попередньої версії 9М723-1 становить приблизно 390 км. Водночас конструкція більшості інших частин ракети залишилася такою самою, як у 9М723.

Зі 140 компонентів ракети приблизно чверті виробляють російські підприємства. Водночас 63 компоненти мають американське походження, ще частина виготовлена компаніями зі Швейцарії, Білорусі, Німеччини, Тайваню та Китаю.

Зокрема, у системі наведення ракети є блок, який обробляє дані про її рух під час польоту. З 43 його компонентів лише пʼять виготовили в Росії. Решта — переважно іноземні електронні деталі, зокрема мікропроцесори та мікросхеми пам’яті зі США і Тайваню.