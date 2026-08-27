Росія вдарила по Україні ракетами та 258 дронами. Де пролунали вибухи

Російська армія в ніч проти 27 серпня вдарила по Україні двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» /KN-23 та 258 дронами типу «Шахед», «Гербера», S8000 «Бандероль» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила протикорабельну ракету «Онікс», сім балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23, три «Бандеролі» та 222 дрони. Проте росіяни влучили в 15 місцях, ще в 11 — впали уламки.

Під основним ударом були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Вночі росіяни вдарили по Запоріжжю — постраждали троє людей. Атака пошкодила автівку та будівлі, спалахнула пожежа.

На Сумщині через атаку загинула жінка, постраждали четверо людей.

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Також під ударом Київ — уламки впали у двох районах міста. На Київщині загорілись склади у Бориспільському районі. Атака пошкодила склади у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському і Вишгородському районах.

В Одесі удари пошкодили багатоповерхівку і навчальний заклад.