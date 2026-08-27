Ціни на пшеницю зросли до трирічного максимуму через небезпеку в Чорному морі

Світові ціни на пшеницю підскочили до найвищого рівня за останні три роки. Ринок побоюється нових ударів по українській портовій інфраструктурі та перебоїв з експортом через Чорне море.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на пшеницю в Чикаго 27 серпня зросли на 2,6% — до найвищої позначки з липня 2023 року. За останній місяць ціна зерна піднялася приблизно на 18%, а за один день — на 6,4%. Причиною росту цін став страх, що нові російські атаки на українську інфраструктуру ускладнять експорт зерна з Чорноморського регіону.

Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. Тому перебої з поставками з регіону можуть змусити імпортерів шукати альтернативних постачальників. Зокрема, покупці вже звертають увагу на пшеницю з Австралії та Аргентини, однак її доставка коштує дорожче.

Якщо безпека судноплавства в Чорному морі погіршиться, ціни на зерно можуть продовжити зростати. Це також створює ризик подорожчання продуктів у країнах, які значною мірою залежать від української та російської пшениці.