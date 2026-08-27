Відтепер компанії можуть подати заяву на компенсацію за втрачене через окупацію майно в «Дії»

Відтепер компанії можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у «Дії», щоб у майбутньому отримати компенсацію за втрачене в окупації майно.

Про це повідомили в «Дії»

Подати заяву можуть українські компанії, які через російську окупацію після 24 лютого 2022 року втратили своє майно. Це стосується як державних, так і приватних підприємств.

У заяві можна вказати вартість майна, втрачений прибуток або повну втрату бізнесу. Для того щоб подати заяву, потрібно підтвердити право власності, уточнити локацію майна й обставини втрати. Також необхідно вказати спосіб розрахунку завданих збитків.

Міжнародний Реєстр збитків створили у 2023 році для фіксації заяв про шкоду, завдану російською війною. Надалі ці дані мають стати основою для компенсацій.