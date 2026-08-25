Відтепер українці можуть подати через «Дію» заяву на компенсацію за втрату роботи через війну
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Міністерство цифрової трансформації
Українці, які через повномасштабне вторгнення Росії втратили оплачувану роботу та дохід, тепер можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через портал «Дія».
Про це повідомили у пресслужбі «Дії».
Послуга доступна людям, які перебували на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, і втратили роботу після 24 лютого 2022 року.
Подати заяву можуть працівники за трудовим договором або контрактом, люди, які працювали за цивільно-правовим договором, самозайняті люди, працівники, які мали усну домовленість із роботодавцем, а також люди, які працювали без письмового чи усного договору, але фактично отримували оплату за роботу.
Як подати заяву:
- авторизуватися на порталі «Дія»;
- відкрити розділ «Репарації: міжнародний Реєстр збитків»;
- обрати категорію А3.4 «Втрата оплачуваної роботи»;
- заповнити заяву та додати докази, якщо вони є;
- підписати заяву електронним підписом і надіслати.
У «Дії» уточнили, що ФОП, які втратили саме прибуток від свого бізнесу, мають подавати заяву за іншою категорією — А3.5 «Втрата приватного підприємництва».