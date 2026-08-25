Відтепер українці можуть подати через «Дію» заяву на компенсацію за втрату роботи через війну

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Міністерство цифрової трансформації

Українці, які через повномасштабне вторгнення Росії втратили оплачувану роботу та дохід, тепер можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через портал «Дія».

Про це повідомили у пресслужбі «Дії».

Послуга доступна людям, які перебували на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, і втратили роботу після 24 лютого 2022 року.

Подати заяву можуть працівники за трудовим договором або контрактом, люди, які працювали за цивільно-правовим договором, самозайняті люди, працівники, які мали усну домовленість із роботодавцем, а також люди, які працювали без письмового чи усного договору, але фактично отримували оплату за роботу.

Як подати заяву:

авторизуватися на порталі «Дія»;

відкрити розділ «Репарації: міжнародний Реєстр збитків»;

обрати категорію А3.4 «Втрата оплачуваної роботи»;

заповнити заяву та додати докази, якщо вони є;

підписати заяву електронним підписом і надіслати.

У «Дії» уточнили, що ФОП, які втратили саме прибуток від свого бізнесу, мають подавати заяву за іншою категорією — А3.5 «Втрата приватного підприємництва».