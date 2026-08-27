Росіяни знову атакували Україну. Є постраждалі в Києві, Харкові, Краматорську та Херсоні

Протягом дня Росія знову атакувала Україну. Відомо про постраждалих у Києві, Харкові, Краматорську та Херсоні. Двоє людей загинули.

«Бабель» зібрав інформацію про наслідки російських атак.

У Києві двоє людей постраждали через російські удари дронами по Голосіївському району — їх госпіталізували. Один БпЛА впав на проїжджу частину, загорілася нежитлова будівля, повідомив мер Віталій Кличко.

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Також відомо про наслідки атак у Печерському, Подільському та Шевченківському районах. Там минулося без постраждалих.

Від російського удару по торговельному центру в Основʼянському районі Харкова постраждали четверо людей, а також загинув 40-річний чоловік. Екстрені служби евакуювали людей, заявив начальник ОДА Олег Синєгубов.

На Донеччині росіяни скинули сім авіабомб на місто Краматорськ, двоє людей поранені, пошкоджені 16 багатоквартирних будинків. Рятувальники розібрали 150 кг будівельних конструкцій та допомогли мешканцям евакуюватися, розповіли в ДСНС.

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Від російських атак по Херсону від ранку постраждали уже семеро людей, один чоловік загинув. Росія атакувала маршрутку дроном у центрі міста, а також била по інших районах, повідомили в Херсонській МВА.