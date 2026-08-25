У ЗСУ спростували заяву росіян про окупацію Новокостянтинівки на Сумщині

Заява російського Міноборони про захоплення села Новокостянтинівка в Хотінській громаді Сумської області неправдива.
Про це повідомило угруповання військ «Курськ».
24 серпня Міноборони РФ заявило, що росіяни нібито взяли село під контроль і що бої за нього тривають ще з 2025 року.
Українські військові заявляють, що село перебуває під контролем ЗСУ, бої на цьому напрямку тривають. Однак ситуація залишається контрольованою. Про зміну обстановки військові обіцяють повідомити окремо.
- Росія давно і регулярно приписує собі результати, яких насправді насправді. Зокрема, у 2025 році РФ заявила про начебто окупацію населеного пункту Вербове в Дніпропетровській області. У 110 окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка цю інформацію заперечили.