Росіяни заявили про захоплення Вербового на Дніпропетровщині. У ЗСУ інформацію заперечили

Міноборони Росії 1 жовтня заявило про начебто окупацію населеного пункту Вербове в Дніпропетровській області. У 110 окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка цю інформацію заперечили.

Як пояснили в бригаді, у Вербове проникла російська ДРГ, щоб «зробити відео флагопостановки». Після цього окупантів знищили українські підрозділи.

«Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника й зачистили населений пункт. Вербове під контролем 110 ОМБр», — кажуть у бригаді.

Там також дорікнули аналітичному порталу DeepState, який позначив цю територію як сіру зону.

«Взагалі до інформаційної діяльності ресурсу DeepState виникають питання. Дуже часто вони працюють на ІПСО противника, аби швиденько «замалювати» червоним, не перевіряючи інформацію», — зазначили в бригаді.

Уже 3 жовтня портал DeepState у своєму щоденному зведенні заявив, що російські війська просунулися поблизу Вербового, не повідомляючи про захоплення населеного пункту.