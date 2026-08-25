В Україні зʼявилася нова державна нагорода — «Вдячність українського народу». Першими її отримали британці

Президент України Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду — «Вдячність українського народу». Першим її отримав народ Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це йдеться в указах на сайті президента.

«Вдячність українського народу» вручають народу іноземної держави за солідарність і підтримку українців у війні проти Росії, боротьбі за збереження нації, захисті державності та спільних цивілізаційних цінностей — людяності, свободи й миру.

Нагороду отримуватимуть країни, які надавали Україні військову, гуманітарну, фінансову допомогу, політичну підтримку та прихисток її громадянам.

Першим нову нагороду отримав народ Великої Британії і Північної Ірландії. Зеленський вручив її 24 серпня премʼєр-міністру Енді Бернему.

«Ми поважаємо та любимо вашу країну. Ми поважаємо ваш народ, і ви нам дуже допомогли. І справа не лише у військовій чи фінансовій підтримці. Ваша чітка, сильна підтримка із самого початку цієї війни. У такий момент ваша країна була дуже чітко й міцно на нашому боці, і ми ніколи цього не забудемо», — сказав Зеленський Бернему.

Офіс президента