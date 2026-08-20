The Telegraph: Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили повернутися до Великої Британії

Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл планують виїхати зі США та повернутися до Великої Британії.

Про це повідомляють The Telegraph та BBC News.

За даними журналістів, родина має намір переїхати зі США пізніше цього місяця до приватної резиденції, яка не належить королівській родині і, ймовірно, розташована за межами Лондону.

Принц Арчі (7 років) та принцеса Лілібет (5 років), діти подружжя, вже зараховані до британської школи і почнуть навчання у вересні.

Наразі немає планів, що герцог чи герцогиня Сассекські повернуться до своїх офіційних обов’язків у складі королівської родини. Однак цей крок відкриває можливість того, що вони можуть це зробити в майбутньому.

Королю повідомили про це рішення в неділю, 16 серпня. Як пише The Telegraph, це питання не обговорювалося під час візиту подружжя Сассекських до нього в Хайгроув у липні. Кажуть, король був радий можливості частіше бачити свою родину.

Однак він чітко дав зрозуміти, що статус герцога та герцогині як приватних осіб, які не виконують королівських обов’язків (відповідно до їхніх раніше висловлених побажань) залишиться незмінним.

Про це рішення також повідомили принцу та принцесі Уельським.