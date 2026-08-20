РФ запустила по Україні 168 дронів і ракети різних типів — «Онікси», «Циркони», «Іскандери», «Калібри». ППО збила 186 цілей

У ніч проти 20 серпня російські війська масовано обстріляли Україну безпілотниками і ракетами різних типів. ППО вдалося знешкодити 186 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М», а також:

36 крилатих ракет Х-101 / «Іскандер-К» / Х-59;

вісім «Калібрів»;

два баражуючі боєприпаси «Бандероль»;

168 ударних БпЛА типу Shahed (майже половина з них — реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Протиповітряна оборона знешкодила 31 крилату ракету Х-101 / «Іскандер-К» / Х-59, усі вісім крилатих ракет «Калібр», дві «Бандеролі» та 145 російських дронів.

Основним напрямком російської атаки цієї ночі були Київ та Київщина. Влучання фіксують у 28 місцях. На двох локаціях впали уламки.

Зокрема, у столиці наразі відомо про 12 загиблих і щонайменше 34 постраждалих. Лише у Соломʼянському районі загинуло семеро людей. На Київщині — один загиблий і 8 поранених.

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Крім того, росіяни масовано обстріляли південь Одещини — цілилися по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Без світла залишилися 13 тисяч мешканців. Також загорілися два причепи з продуктами. Люди не постраждали.

У Харкові росіяни вдарили безпілотником по АЗС в Індустріальному районі міста. Наслідки атаки уточнюють. А на Чернігівщині під атакою була газова інфраструктура.

Тим часом у Житомирі внаслідок вчорашньої атаки РФ кількість загиблих зросла до трьох, а постраждалих — до 53. Увечері 19 серпня росіяни вдарили по будівлі Головного управління Нацполіції Житомирської області. Серед загиблих — двоє поліцейських.