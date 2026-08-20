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Росіяни вночі масовано обстріляли Київ та область — 9 загиблих і понад 30 постраждалих (оновлено)

Автор:
Світлана Кравченко
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У ніч проти 20 серпня російські війська масовано вдарили по Києву та Київщині. У столиці відомо про вісьмох загиблих і 33 постраждалих.

Про це повідомляють мер Віталій Кличко та ДСНС.

Влучання, руйнування та пожежі фіксують у трьох районах міста.

  • Святошинський район: є влучання на території одного із промислових об’єктів, горіли склади на двох адресах.
  • Солом’янський район: у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках. Пошкоджені два медзаклади, автівки, гаражі і магазин. Також у двох будинках та укритті школи заблоковані люди.
  • Дарницький район: є влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях, загорілися автівки.
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Крім того, частина Святошинського та Соломʼянського районів вночі опинилася без світла.

Також під ударом був Броварський район Київщини. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще один постраждав. Пошкоджений промисловий обʼєкт.