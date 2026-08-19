Росіяни атакували дронами будівлю поліції в Житомирі. Загинули двоє поліцейських

Росіяни 19 серпня атакували Житомир реактивними дронами й влучили в будівлю Головного управління Національної поліції Житомирської області.

Про це повідомляють голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та т. в. о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Місто було під ударом російських безпілотників типу «Бандероль». Унаслідок атаки загинули двоє поліцейських, ще щонайменше 20 людей постраждали.

У будівлі поліції загорілися покрівля і четвертий поверх.

Зараз на місці атаки працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби.