Масована нічна атака РФ. У Києві до 12 зросла кількість загиблих

У Києві кількість жертв унаслідок масованої російської атаки вночі 20 серпня зросла до 12 людей. Семеро з них загинули у Соломʼянському районі.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Ще щонайменше 33 мешканці столиці постраждали від атаки.

Завтрашній день, 21 серпня, у Києві оголосили Днем жалоби. Заборонені будь-які розважальні заходи, будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Крім того, на Київщині від російської атаки загинув один чоловік. Ще семеро людей постраждали у Бориспільському та Броварському районах. В області пошкоджено 14 приватних будинків, складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та вісім автомобілів.