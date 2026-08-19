ЄС підтримав Міжнародний кримінальний суд після санкцій США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта заявили, що «твердо стоять» на боці Міжнародного кримінального суду (МКС), його президентки Томоко Акане і посадовців, проти яких США 19 серпня ввели санкції.
Відповідну заяву посадовці опублікували в Х.
За словами фон дер Ляєн, МКС допомагає забезпечувати правосуддя для жертв «найжахливіших злочинів у світі», тому судді та посадовці повинні мати можливість діяти незалежно і без зовнішнього тиску.
Водночас у МКС назвали запроваджені санкції США «відвертою атакою» на незалежність судової установи та наголосили: «Коли представникам судової системи погрожують за застосування закону, під загрозою опиняється сам міжнародний правопорядок».
У суді також зазначили, що тиск на його працівників може впливати на можливість жертв міжнародних злочинів домагатися правосуддя.
«Суд не відступить і твердо підтримує своїх співробітників та жертв неймовірних злочинів», — заявили в МКС і додали, що продовжать працювати незалежно і неупереджено, відповідно до Римського статуту.
- Держсекретар США Марко Рубіо пояснив нові санкції проти МКС тим, що суд нібито зловживав своїми повноваженнями. Усе тому, що суд може переслідувати громадян країн, які не є учасниками органу, як-от Ізраїль і США. А перед цим Рубіо обіцяв взагалі ліквідувати Міжнародний кримінальний суд, який, зокрема, видав ордери на арешт Путіна і премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
- Незадоволення адміністрації Дональда Трампа роботою МКС виникло ще під час його першого президентського терміну, коли суд намагався розслідувати ймовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані. Друга адміністрація Трампа в лютому 2025 року наклала санкції на посадовців МКС за спроби розслідувати дії США та Ізраїлю.