У Москві знову обмежили продаж бензину

Принаймні у двох мережах АЗС у Москві знову запровадили обмеження на продаж пального.

Про це пишуть російські медіа.

На гарячій лінії «Газпром нафти» повідомили, що одній людині видають до 40 літрів. Пізніше в самій компанії уточнили, що ліміт становить 60 літрів. У мережі АЗС «Татнафта» відпускають до 50 літрів бензину та до 60 літрів дизельного палива.

Крім того, у російській столиці спостерігається дефіцит бензину АІ-95. Станом на вечір 18 серпня він був лише на одній заправці «Нафтомагістралі» у Москві.