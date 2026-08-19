У Москві знову обмежили продаж бензину

Принаймні у двох мережах АЗС у Москві знову запровадили обмеження на продаж пального.
Про це пишуть російські медіа.
На гарячій лінії «Газпром нафти» повідомили, що одній людині видають до 40 літрів. Пізніше в самій компанії уточнили, що ліміт становить 60 літрів. У мережі АЗС «Татнафта» відпускають до 50 літрів бензину та до 60 літрів дизельного палива.
Крім того, у російській столиці спостерігається дефіцит бензину АІ-95. Станом на вечір 18 серпня він був лише на одній заправці «Нафтомагістралі» у Москві.
- У липні в Росії сталась масштабна паливна криза на тлі атак України по НПЗ. З 1 квітня в Росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу.
- В середині серпня у Росії розпочалася друга хвиля паливної кризи — і знову через українські атаки.