Reuters: У Росії розпочалася друга хвиля паливної кризи — усе через атаки українських дронів

У серпні в деяких регіонах Росії знову виникла паливна криза — через це місцева влада щонайменше в десятьох регіонах знову посилила контроль за продажем пального на АЗС. У країні почалася друга хвиля паливної кризи.

Про це пише Reuters.

На деяких АЗС у Московській області знову немає бензину, однак дизель доступний майже на всіх станціях. Паливна криза, яка почалася в травні і в липні поширилася майже на всі регіони Росії, сталася через сезонне зростання попиту та зупинку кількох НПЗ внаслідок дронових атак.

Нова хвиля атак дронів на НПЗ наприкінці липня і на початку серпня стала причиною чергової хвилі обмежень. Ситуація з пальним на автозаправних станціях залишається складною в низці регіонів — наразі в більшості спостерігають обмеження на відпуск пального, а в 16 — часткові обмеження.

За даними російського уряду, найскладніша ситуація з постачанням пального в Оренбурзькій, Липецькій, Тверській, Краснодарській, Забайкальській, Приморській, Красноярській, Орловській, Тувинській та Хакаській областях.