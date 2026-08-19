До України з полону повернулися 103 військовослужбовці. Це воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених — бійці Збройних cил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Переважна більшість — солдатський та сержантський склад, вони становлять 99% звільнених.

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Найстаршому оборонцю — 59 років, наймолодшому — 26 років. Двоє зі звільнених учора мали день народження — їм виповнилося 34 та 45 років. Також серед тих, хто повернувся, є тяжкопоранені та тяжкохворі, розповів омбудсман Дмитро Лубінець.