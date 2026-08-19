Поліцейські затримали водія, через якого сталася смертельна ДТП у Києві

Поліцейські затримали водія, який вчинив смертельну ДТП у Соломʼянському районі Києва.

Про це повідомили у міській прокуратурі.

За даними слідства, 23-річний водій Volkswagen Golf виїхав на зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали. Один чоловік у важкому стані.

У прокуратурі кажуть, аварія сталася близько 09:00. Водій рухався смугою для громадського транспорту від вулиці Єреванської в напрямку вулиці Уманської та намагався перелаштуватися в іншу смугу.

Під час маневру його автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом «Богдан», який рухався попереду. Після цього автомобіль вилетів на зупинку, де перебували люди. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

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