Поки без балів, але із санкціями. МВС анонсувало нову систему покарань для порушників ПДР

Найближчим часом Міністерство внутрішніх справ України запровадить систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху (ПДР).

Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, цитують «Суспільне» та hromadske.

За його словами, поки що йдеться не про бальну систему, а про простий механізм, який дозволить застосовувати санкції до водіїв після серії порушень.

«Наприклад, буде 10 порушень перевищення швидкості — будуть санкції. Це може бути вилучення водійського посвідчення, обмеження чи повторне складання іспиту. Санкції мають бути завжди. І вони мають бути зрозумілими для людей», — пояснив міністр.

Він додав, що бальна система може стати наступним етапом, але її впровадження потребує значної цифрової інфраструктури, яку неможливо створити за пів року чи рік. Тому зараз МВС разом з Нацполіцією, народними депутатами та юристами працюють над проєктом нової системи.

Також планується, що система враховуватиме тяжкість порушень ПДР.

«Якщо йдеться про порушення правил через перевищення швидкості на 10 кілометрів — це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50—80 кілометрів — це вже може бути трагедія. Тому нам треба дуже виважено підійти до того, щоб і не порушити права громадян, і, з іншого боку, щоб громадяни розуміли незворотність покарання за порушення цих правил», — сказав Клименко.

Міністр додав, що драфт документа про посилення відповідальності за порушення ПДР вже готують «на сьогодні-завтра».