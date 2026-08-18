Росія пригрозила Великій Британії «наслідками» через їхні дрони в Україні. Що відповіли в Лондоні

Посольство Росії у Великій Британії після новини про те, що британські безпілотники вперше використали для ударів по території РФ, пригрозило країні наслідками. У Британії відповіли, що не припинять допомагати Україні.
Про це пише The Independent.
Росія також стверджувала, що «Лондон навмисно обирає ескалацію» війни в Україні, і звинуватила Британію у «прагненні стримати Росію та завдати їй максимальної шкоди через посередників».
У Міноборони Великої Британії заявили, що стоять пліч-о-пліч з Україною, тому прагнуть забезпечити Україну обладнанням, необхідним для захисту від вторгнення Володимира Путіна. Там додали, що Росія не повинна сумніватися в рішучості британського уряду протистояти російській агресії в Україні.
- 16 серпня The Sunday Times із посиланням на шістьох співрозмовників писала, що Сили оборони почали застосовувати безпілотники виробництва Великої Британії для ударів по цілях на території Росії.
- За даними британських співрозмовників, останніми тижнями для ударів по території Росії Україна використовувала реактивні ударні безпілотники Nyan виробництва компанії BAE Systems, а також дрони ще однієї неназваної британської компанії.