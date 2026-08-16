Медіа: Україна почала використовувати британські безпілотники для атак по території Росії

Сили оборони почали застосовувати безпілотники виробництва Великої Британії для ударів по цілях углиб території Росії.
Про це пише The Sunday Times з посиланням на шістьох співрозмовників в Україні та Великій Британії.
За даними британських співрозмовників, останніми тижнями для ударів по території Росії Україна використовувала реактивні ударні безпілотники Nyan виробництва компанії BAE Systems, а також дрони ще однієї неназваної британської компанії. Українське джерело сказало, що більшість ударів завдають безпілотниками українського виробництва.
Британськими безпілотниками завдавали ударів по нафтопереробних заводах у Волгограді та Ярославлі, військово-морських базах й логістичних хабах у Росії, зокрема по Wildberries.
- 4 серпня Служба безпеки України писала, що впродовж 40-денної кампанії атакувала понад 100 обʼєктів Росії, а також вдарила по більш як 21 тисячі військових цілей.
- Під ударами були підприємства російського військово-промислового комплексу, авіабази, ППО, командні пункти, військові кораблі й танкери тіньового флоту, нафтопереробні заводи, а також обʼєкти транспортної та військової логістики.