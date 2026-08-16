Медіа: Україна почала використовувати британські безпілотники для атак по території Росії

Сили оборони почали застосовувати безпілотники виробництва Великої Британії для ударів по цілях углиб території Росії.

Про це пише The Sunday Times з посиланням на шістьох співрозмовників в Україні та Великій Британії.

За даними британських співрозмовників, останніми тижнями для ударів по території Росії Україна використовувала реактивні ударні безпілотники Nyan виробництва компанії BAE Systems, а також дрони ще однієї неназваної британської компанії. Українське джерело сказало, що більшість ударів завдають безпілотниками українського виробництва.

Британськими безпілотниками завдавали ударів по нафтопереробних заводах у Волгограді та Ярославлі, військово-морських базах й логістичних хабах у Росії, зокрема по Wildberries.