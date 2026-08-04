Понад 100 російських обʼєктів та понад 21 тисячу цілей: СБУ поділилася результатами 40-денної операції проти РФ

Служба безпеки України протягом 40-денної кампанії атакувала понад 100 обʼєктів Росії, а також вдарила по більш як 21 тисячі військових цілей.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під ударами були підприємства російського військово-промислового комплексу, авіабази, ППО, командні пункти, військові кораблі й танкери тіньового флоту, нафтопереробні заводи, а також обʼєкти транспортної та військової логістики.

Крім того, за цей період підрозділи СБУ ліквідували майже 5 тисяч російських військових. Одним із головних напрямків кампанії стали атаки на авіаційну інфраструктуру РФ. Йдеться про удари по аеродромах «Саки», «Гвардійське», «Бельбек», «Багерове», «Енгельс», «Ханська» та Євпаторійському авіазаводу.

Під час операцій наші військові знищили бомбардувальник Ту-95МС, атакували два винищувачі Су-35, два навчально-бойові літаки Л-39, ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, сховища безпілотників Shahed та паливну інфраструктуру аеродромів.

Також СБУ заявляє про системні удари по російській системі ППО. Зокрема, були атаковані радіолокаційні станції «Небо-У», «Підльот-К1» і «Каста-2Е2», багатофункціональна радіолокаційна станція комплексу С-400, а також комплекси «Тор-М2», «Панцир-С2» і «Поле-21».

Окремим напрямком кампанії стали удари по паливно-енергетичній інфраструктурі Росії. За даними СБУ, за 40 днів атакували 14 нафтопереробних заводів, десятки нафтобаз, резервуарних парків, нафтоперекачувальних станцій, нафтових терміналів і нафтодобувну платформу на родовищі Філановського в Каспійському морі.

Серед атакованих підприємств називають Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський і Волгоградський НПЗ, а також три нафтопереробні заводи в Уфі. Крім цього, СБУ повідомила про удари по танкерах Blue, Louise 1, Banda та Avero, а також двох вантажних суднах тіньового флоту.

На фронті за цей період, за даними СБУ, були атаковані 24 танки, 63 бойові броньовані машини, 124 артилерійські системи, 22 реактивні системи залпового вогню, 40 засобів ППО, 14 літаків і гелікоптерів.

А ще — понад 11 тисяч БпЛА та наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 безпілотників типу Shahed («Герань»), а також 712 БпЛА разом із позиціями, пусковими установками та обладнанням.