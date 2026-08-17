У Молдову залетів і вибухнув дрон. Що відомо

У Молдову під вечір залетів і вибухнув дрон біля села Талмаза. Після цього там спалахнула пожежа.
Про це повідомила поліція Молдови.
Зараз на цьому місці працюють поліцейські. У МЗС заявили, що засуджують порушення повітряного простору країни і цей інцидент «становить пряму загрозу безпеці громадян».
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що російська «Бандероль» з Одещини перетнула держкордон у напрямку Молдови.
- Російські дрони вже не вперше залітають на територію Молдови. Під час атаки на Одеську область уночі 13 липня до Молдови також залетів дрон і там вибухнув. Міноборони країни попередньо встановило, що це був російський БпЛА «Герань-2» (Shahed-136). Після цього, 9 серпня, на півдні Молдови біля села Крокмаз Штефан-Водського району вибухнув бойовий безпілотник.