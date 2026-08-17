У Молдову залетів і вибухнув дрон. Що відомо

У Молдову під вечір залетів і вибухнув дрон біля села Талмаза. Після цього там спалахнула пожежа.

Про це повідомила поліція Молдови.

Зараз на цьому місці працюють поліцейські. У МЗС заявили, що засуджують порушення повітряного простору країни і цей інцидент «становить пряму загрозу безпеці громадян».

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що російська «Бандероль» з Одещини перетнула держкордон у напрямку Молдови.