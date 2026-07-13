У Молдові впав і вибухнув російський «Шахед». МЗС країни зреагувало

Під час російської атаки на Одеську область уночі 13 липня на територію Молдови залетів дрон і там вибухнув.

Про це повідомила поліція Молдови.

Безпілотник упав на околиці села Копанка Каушанського району, приблизно за 30 км від кордону з Україною, і спричинив пожежу. Інформації про постраждалих немає.

У Міноборони країни заявили: за попередніми даними, це російський дрон «Герань-2» (Shahed-136), який залетів у повітряний простір під час атаки на південь України.

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Територію, де здетонував безпілотник, оточили. На місці працюють профільні служби і встановлюють усі обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни російським дроном і назвало інцидент «неприйнятним». У відомстві додали, що Молдова й надалі співпрацюватиме з партнерами «задля зміцнення нашої безпеки та стійкості».