Зеленський звільнив Карпенка з посади командувача Сил логістики. Кого призначив замість нього

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики. Замість нього призначили Юрія Погрібного.
Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента № 730/2026 та № 731/2026.
Раніше джерела «Бабелю» повідомляли, що Погрібний став новим тимчасовим командувачем Сил логістики.
Олександру Погрібному 41 рік, він народився на Сумщині. У 2016 році став заступником командира 58 окремої мотопіхотної бригади з озброєння. У 2020-му очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків.
У 2024 році його призначили на посаду начальника озброєння — заступника начальника з логістики оперативного командування «Схід».
Володимира Карпенка колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 2021 році призначив керувати логістикою в Сухопутних військах, а після цього призначив на посаду командувача Сил логістики.
- 21 липня командування Сил логістики ЗСУ виклало допис у фейсбуку, в якому звинуватило колишнього міністра оборони Михайла Федорова в проблемах із забезпеченням армії. Згодом пост видалили, а речник командування Сил логістики ЗСУ підполковник Валерій Шершень сказав, що допис почали переводити в площину політичного конфлікту. Саме через це його видалили. За словами Шершня, ЗСУ аполітичні й не можуть вступати в політичні суперечки.