Юрій Погрібний став новим в. о. командувача Сил логістики — джерела «Бабеля»

Новим тимчасовим виконувачем обовʼязків командувача Сил логістики став Юрій Погрібний. Також головнокомандувач Михайло Драпатий звільнив начальника штабу — заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича.

Про це стало відомо «Бабелю» від джерел у Генштабі ЗСУ.

Погрібному 41 рік, він народився на Сумщині. У 2016 році став заступником командира 58 окремої мотопіхотної бригади з озброєння. А у 2020-му очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків.

У 2024 році він був призначений на посаду начальника озброєння — заступника начальника з логістики оперативного командування «Схід».

За даними джерел «Бабеля», Грузевича завжди вважали людиною колишнього головкома Олександра Сирського: саме Олександр Сирський його призначив, коли очолював «сухопутку».