За сприяння Меланії Трамп в Україну повернули ще одну дитину

За сприяння першої леді США Меланії Трамп в Україну вдалося повернути ще одну дитину, розлучену з родиною через війну.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Станом на сьогодні за допомогою Меланії Трамп вдалося повернути 34 дитини — з того моменту, як вона написала Путіну «мирного листа» минулого серпня.

Лише 31 липня в Україну з тимчасово окупованої території повернули ще чотирьох дітей віком від 6 до 15 років. Це сталося, зокрема, за сприяння першої леді США.