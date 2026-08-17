У ДР Конго від Еболи загинули вже понад 2 300 людей

Станом на 11 серпня було відомо тільки про 4 381 випадок захворювання і 2 011 смертей від Еболи.

Загалом кількість підтверджених випадків хвороби сягнула 4 945. Попередній найсмертельніший спалах Еболи в країні був у 2018—2020 роках — тоді загинули 2 299 людей.

У Демократичній Республіці Конго через спалах Еболи загинули 2 325 людей — це найсмертельніший спалах вірусу в країні.

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв тоді перевищила 11 тисяч.

Вже 17 травня 2026 року ВООЗ оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити скринінг на кордонах і головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго. Експерти попереджають, що він може стати одним з найбільших за всю історію, оскільки вірус певний час поширювався непомітно.