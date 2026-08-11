У ДР Конго від Еболи загинули вже понад 2 000 людей. Кількість підтверджених випадків перевищила 4 000

Через спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго загинули 2 011 людей. Усього підтверджено 4 381 випадок вірусу.

Про це пише Reuters.

Випадки вірусу зафіксували в пʼяти провінціях. У сфері охорони здоровʼя називають нинішній, вже 17-й спалах Еболи найшвидшим за темпами поширення за всю історію.

Це повʼязано з тим, що зараз у регіонах, де поширюється Ебола, дефіцит медтоварів, також там складно відстежувати контакти людей, у яких уже підтвердили вірус.

Станом на 6 серпня було відомо тільки про 3 973 випадкизахворювання і 1 801 смерть від Еболи.