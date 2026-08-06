У ДР Конго від Еболи загинули понад 1 800 людей. Лікарі продовжують протестувати через зарплатню

Через спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго загинула 1 801 людина — усього зафіксовано 3 973 випадки вірусу.

Про це пише AP.

Окрім того, медичні працівники влаштували протести — просять виплатити їм зарплатню. Вони протестують біля офісу губернатора в Бунії, столиці провінції Ітурі (на неї припадає майже 90% випадків хвороби).

Лікарі, включно з медсестрами, які надають інтенсивну допомогу пацієнтам, стверджують, що вони не отримували зарплатні та премій за свою роботу з моменту спалаху епідемії в середині травня.

Спалах вірусу продовжує поширюватись.

Станом на 27 липня було відомо тільки про 3 200 випадків захворювання і 1 405 смертей від Еболи.