У ДР Конго від спалаху Еболи померло вже понад 1 400 людей

Через спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго загинуло 1 405 людей, а рівень смертності від вірусу сягнув 43,9%.

Про це пише DW.

Загалом на сьогодні вже підтверджено 3 200 випадків Еболи. З них майже 90% — у провінції Ітурі, що на північному сході біля кордонів з Угандою та Південним Суданом.

За інформацією експертів, фактична кількість хворих може бути значно вищою, оскільки багато випадків ще не виявили чи не зареєстрували. Загалом за останні 50 років в Африці від Еболи померло понад 15 000 людей.

Станом на 3 липня було відомо тільки про 1 400 випадків захворювання і 438 смертей від Еболи.