Україна вивела з ладу 7 з 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії

Унаслідок українських атак останніми місяцями в Росії вийшли з ладу сім з десяти найбільших логістичних центрів маркетплейсу Wildberries.
Про це звітує Міноборони України.
Там підтвердили, що після атаки дронів на Московську область вночі 16 серпня разом зі складом в Домодєдові також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Коледіно», що під Подольськом. Це був найбільший за площею склад маркетплейсу Wildberries — 250 тис. м².
Росіяни казали, що цієї ночі на Москву та Підмосковʼя летіло 600 дронів, з них 201 — нібито збили.
- Із липня Україна майже щодня атакує склади російського маркетплейсу Wildberries. Станом на 4 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ повідомляв, що дрони вже влучали в 15 обʼєктів Wildberries у Росії, 13 з них — згоріли. Російський Forbes тоді оцінив збитки компанії в понад $2,7 мільярда.