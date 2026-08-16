Україна вивела з ладу 7 з 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії

Унаслідок українських атак останніми місяцями в Росії вийшли з ладу сім з десяти найбільших логістичних центрів маркетплейсу Wildberries.

Про це звітує Міноборони України.

Там підтвердили, що після атаки дронів на Московську область вночі 16 серпня разом зі складом в Домодєдові також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Коледіно», що під Подольськом. Це був найбільший за площею склад маркетплейсу Wildberries — 250 тис. м².

Росіяни казали, що цієї ночі на Москву та Підмосковʼя летіло 600 дронів, з них 201 — нібито збили.