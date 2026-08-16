На Москву вночі летіло 600 дронів. Горить найбільший склад Wildberries і логістичний комплекс у Домодєдові

У ніч на 16 серпня сотні дронів атакували Москву та Московську область. Попередньо, під ударами були найбільший склад маркетплейсу Wildberries поблизу Подольська та ще один склад у Домодєдові.

Про це повідомляють OSINT-канали.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що упродовж ночі в бік Московського регіону летіло 600 безпілотників, з них 201 — знищили на території області.

Про наслідки атаки він не розповів, але у мережі публікують кадри потужної пожежі зі складу Wildberries у селі Коледіно під Подольськом. Це найбільший логістичний об’єкт компанії площею понад 200 тисяч м².

Ще, попередньо, прилетіло по складському хабу «Північне Домодєдово». Офіційно пресслужба фірми поки не коментувала атаку.

Росавіація вночі повідомляла про призупинення роботи московських аеропортів «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський».