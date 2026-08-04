Командувач СБС підтвердив атаку дронів на склад Wildberries у Ленінградській області. Пожежа триває

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив атаку на черговий склад російського маркетплейсу Wildberries у Ленінградській області.

Про це 4 серпня він написав у Телеграмі.

Сьогодні зранку OSINT-канали повідомляли про удар по складу Wildberries у селищі Красний Бор у Ленінградській області й публікували кадри потужної пожежі. Йдеться про приміщення площею 154 тисячі квадратних метрів.

«Фіолетова хмаринка з попелу дикої ягідки WB дісталася Пітеру, де підворотня навчила бункерного діда бити першим», — написав згодом Бровді.

Офіційно атаку і пожежу на обʼєкті підтвердили й у Росії. Там заявили, що евакуювали працівників маркетплейсу, постраждалих нібито немає.

Командувач СБС також додав, що протягом останніх 18 діб «волелюбний український птах» відвідав 15 обʼєктів і знищив уже 13 складів Wildberries.

Водночас російська служба «Радіо Свобода» пише, що разом із сьогоднішньою атакою Україна вже знищила або пошкодила 16 обʼєктів маркетплейсу. Російський Forbes оцінив збитки компанії у понад $2,7 мільярда.