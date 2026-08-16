Україна та ще 8 країн приєдналися до санкцій ЄС проти Ірану за підтримку Росії

Україна та ще вісім європейських держав приєдналися до рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Ірану.
Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
Євросоюз запровадив ці обмеження проти Ірану у 2023 році через військову допомогу, яку Тегеран надає Росії у війні проти України. Також країну звинувачують у підтримці збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря й підриві свободи судноплавства.
Окрім України, 14 серпня до рішення Ради ЄС приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія. Ці держави узгодять національну політику з цим рішенням.
Водночас із санкційного списку виключили чотирьох людей.
- У січні 2025 року Росія уклала договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» з Іраном. У Тегерані наголошували, що це нібито не воєнний альянс, а «крок на шляху до створення більш справедливого і збалансованого світу».
- Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого 2026-го медіа писали, що Росія передає Ірану координати та дані про розташування американських військових обʼєктів на Близькому Сході, постачає та модернізує дрони, а також ділиться з Іраном тактичними порадами щодо застосування безпілотників.