Росіяни вдарили по комбайну на Запоріжжі — є загиблий та постраждалий

Російська армія вдень вдарила по комбайну під час збору врожаю на Запоріжжі — одна людина загинула, ще одна травмована.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
Також на Запоріжжі атака пошкодила комбайн, автівку та пшеницю.
На Херсонщині через російський ранковий удар постраждали пʼятеро людей.
У Павлограді на Дніпропетровщині травми отримали двоє людей. Удари спричинили пожежі, пошкоджені будинки. У Кривому Розі постраждала людина, спалахнула пожежа.
- Росіяни вночі запустили по Україні 152 дрони. Під ударом були Запоріжжя і Дніпропетровщина, загинув 3-місячний хлопчик.