Росіяни вдарили по комбайну на Запоріжжі — є загиблий та постраждалий

Російська армія вдень вдарила по комбайну під час збору врожаю на Запоріжжі — одна людина загинула, ще одна травмована.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

Також на Запоріжжі атака пошкодила комбайн, автівку та пшеницю.

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На Херсонщині через російський ранковий удар постраждали пʼятеро людей.

У Павлограді на Дніпропетровщині травми отримали двоє людей. Удари спричинили пожежі, пошкоджені будинки. У Кривому Розі постраждала людина, спалахнула пожежа.