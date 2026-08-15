Росіяни вночі запустили по Україні 152 дрони. Загинув 3-місячний хлопчик

Росіяни вночі запустили по Україні 152 дрони. Під ударом були Запоріжжя і Дніпропетровщина, загинув 3-місячний хлопчик.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 127 дронів, решта влучили в 16 місцях, ще в одному впали уламки.

У Запоріжжі через атаку постраждали торговий центр і промислове підприємство. В області росіяни вдарили FPV-дронами по автівках у селі Українка, постраждав чоловік. Ще дві людини постраждали в авто неподалік залізничного переїзду.

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Під атакою також був Марганець на Дніпропетровщині, армія РФ поцілила в 4-поверховий будинок. Загинув 3-місячний хлопчик, ще 11 людей постраждали.

У Херсоні через атаку сталась пожежа у двоповерховому будинку, минулось без жертв.