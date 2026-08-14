Міноборони РФ пригрозило Україні «заморозкою» та опублікувало фото «Шахедів». У ЗСУ відповіли: «Зігріємося вогнем російських НПЗ»

Російське Міністерство оборони 14 серпня на своїй телеграм-сторінці опублікувало зображення «Шахедів» із підписом «Як сніг на голову». А в описі додало: «Взимку вам буде заморозка».

Це повідомлення Міноборони РФ розмістило у відповідь на один з попередніх дописів, у якому прозвітувало про удари по Україні в ніч проти 14 серпня. За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі російські війська запустили по Україні 112 безпілотників. ППО вдалося збити 90 з них. Зокрема, через атаку на Сумщині загинули 29-річна жінка та її девʼятирічний син.

На допис російського Міноборони відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Там російське мінубивств виставило фоточку «Шахеда» та пообіцяло «заморозку». Я б теж міг виставити шматочок фото балістики чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян. Тепер росіяни можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла, у декого і тепла, поруч із пальним. Усе завдяки Міноборони рф. Дзеркало завжди працює. Що посієш, те й пожнеш», — написав Коваленко.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у відповідь опублікувало фото з підписом «Зігріємося вогнем російських НПЗ».

Напередодні Reuters із посиланням на джерела писало, що Україна надіслала Росії пропозицію про взаємне припинення ударів по цивільних цілях у Чорному морі. За даними агентства, Київ передав свою пропозицію Москві через посередника і досі чекає на відповідь.

До цього президент Володимир Зеленський неодноразово пропонував росіянам перемирʼя і визнавав готовність заморозити конфлікт по лінії фронту, щоб перейти до переговорів.

Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув припинення бойових дій на нинішній лінії зіткнення. За його словами, такий розвиток подій «заперечив би подвиг перемоги над нацизмом».

Лавров каже: «Зупинятися треба тоді, коли є довгострокове, надійне, стале врегулювання». Він також пригрозив, що Росія буде бити по Україні «набагато жорсткіше».