Зеленський: Україна запропонувала Росії продовжити перемирʼя і після Великодня

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на Великдень могло б стати початком реального руху до миру. Україна вже передала Росії пропозицію продовжити режим тиші.

Про це президент написав у соцмережах 11 квітня.

«Інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони», — зазначив він.

Зеленський додав, що Україна буде дотримуватися режиму тиші на Великдень та діятиме виключно дзеркально. Однак вже визначено, як реагувати на можливі порушення умов припинення вогню з боку РФ, бо «ми всі розуміємо, з ким маємо справу».

«Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей. [...] Українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті. Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки», — наголосив український президент.

Також Зеленський обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню.