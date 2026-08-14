Росіяни вночі запустили по Україні 112 дронів. Скільки збила ППО і які наслідки в регіонах

У ніч проти 14 серпня російські війська запустили по Україні 112 безпілотників. ППО вдалося збити 90 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Незбиті цілі влучили в 11 місцях, у шести — впали уламки. Зокрема, під атакою була Херсонщина. Під удар у місті потрапили двоє комунальників віком 60 і 67 років. За попередніми даними, вони отримали мінно-вибухові травми. Також у Херсоні росіяни атакували FPV-дроном житлову девʼятиповерхівку. Виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі.

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На Дніпропетровщині поранені четверо людей. Серед постраждалих є діти. Під ударом були Нікополь, а також Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та автомобілі.

Внаслідок вечірнього обстрілу Краматорська поранені 18 людей, одна людина загинула.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

На Сумщині через атаку реактивними БпЛА по приватному житловому будинку в Буринській громаді загинули 29-річна жінка та її девʼятирічний син. Поранені четверо людей, зокрема батько та бабуся хлопчика з важкими опіками перебувають у лікарні.