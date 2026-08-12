КНДР знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря

Північна Корея вранці 12 серпня знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря — вона впала за межами економічної зони Японії.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Японії.
Ракета пролетіла майже 690 км та досягла своєї максимальної висоти — приблизно 90 км. За районами прольоту ракети стежили літаки та судна, які повідомили, що пошкоджень не зафіксовано.
У Міноборони Японії заявили, що співпрацюватимуть зі США, Південною Кореєю та іншими державами, щоб зібрати й проаналізувати інформацію про такі польоти.
Попереднього разу Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря 8 серпня. Перед цим КНДР пригрозила «новими військовими кроками» через посилення оборонної сфери Японії.
- Північна Корея 27 травня провела серію випробувань нової зброї — тактичних балістичних ракет, реактивної артилерії та крилатих ракет із системою наведення на основі штучного інтелекту.
- Напередодні Північна Корея вперше за понад місяць випустила кілька ракет у бік вод біля західного узбережжя Південної Кореї. Серед них була щонайменше одна балістична ракета малої дальності.