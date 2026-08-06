Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря. Перед цим КНДР пригрозила «новими військовими кроками» через посилення оборонної сфери Японії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракету запустили з району міста Вонсан на східному узбережжі країни. У Міноборони Японії заявили, що снаряд уже впав і не становив загрози для території країни чи прилеглих районів.

Напередодні сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що Пхеньян не залишатиметься «пасивним спостерігачем» за тим, що він вважає прискореним переозброєнням Японії. Вона також пригрозила «додатковими військовими кроками», не уточнивши, про які саме дії йдеться.

Заява пролунала після заяви Міноборони Японії, що посилення військової співпраці Китаю, РФ та КНДР загрожує країні. У Токіо також заявили, що після укладення військової угоди між лідером КНДР Кім Чен Ином і Путіним у 2024 році Північна Корея демонструє «надзвичайно швидкий» прогрес у розвитку ракетних технологій.

Президент Володимир Зеленський 25 липня заявив, що Росія готується прийняти додаткові північнокорейські війська та балістичні ракети. Також Росія хоче отримати ще 30 000 військових з КНДР.