КНДР уперше випробувала ракети на основі штучного інтелекту. За запусками спостерігав Кім Чен Ин

Північна Корея 27 травня провела серію випробувань нової зброї — тактичних балістичних ракет, реактивної артилерії та крилатих ракет із системою наведення на основі штучного інтелекту.

Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Reuters.

За запусками особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин. За його словами, ці випробування показали, що озброєння та автоматизовані системи запуску вдалося модернізувати відповідно до умов сучасної війни.

Під час випробувань перевіряли потужність бойових частин балістичних ракет, надійність далекобійних реактивних систем залпового вогню та точність крилатих ракет із ШІ-наведенням.

Особливу увагу привернули саме крилаті ракети, які планують розмістити біля кордону з Південною Кореєю. У Пхеньяні заявили, що вони можуть атакувати цілі на відстані до 100 кілометрів — у межах цього радіуса перебуває й столиця Південної Кореї Сеул.

Експерти зазначають: це перший випадок, коли Північна Корея публічно заявила про використання штучного інтелекту в ракетних системах. Йдеться про технологію, яка допомагає розпізнавати ціль і коригувати політ ракети в реальному часі.