Експрезидента Сирії Башара Асада засудили до страти

Колишнього президента Сирії Башара Асада та екскерівника служби політичної безпеки в провінції Дарʼа на півдні Сирії Атефа Наджиба засудили до смертної кари за злочини, скоєні під час громадянської війни у країні.

Про це пишуть сирійські агентства SANA та Al Jazeera.

Кримінальний суд у Дамаску визнав Асада винним в умисному вбивстві, а Наджиба — в умисному вбивстві та катуваннях.

Справа стосується злочинів, скоєних урядом Асада в провінції Дарʼа у 2011 році. Придушення протестів у цьому регіоні у 2011 році згодом переросло в десятиліття громадянської війни. Дії режиму Асада суд визнав злочином проти людяності.

Асада судили заочно — після того як його режим у 2024 році повалили, він утік до Росії. Нова влада країни домагалась його екстрадиції, але РФ відмовила.