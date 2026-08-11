Експрезидента Сирії Башара Асада засудили до страти

Колишнього президента Сирії Башара Асада та екскерівника служби політичної безпеки в провінції Дарʼа на півдні Сирії Атефа Наджиба засудили до смертної кари за злочини, скоєні під час громадянської війни у країні.
Про це пишуть сирійські агентства SANA та Al Jazeera.
Кримінальний суд у Дамаску визнав Асада винним в умисному вбивстві, а Наджиба — в умисному вбивстві та катуваннях.
Справа стосується злочинів, скоєних урядом Асада в провінції Дарʼа у 2011 році. Придушення протестів у цьому регіоні у 2011 році згодом переросло в десятиліття громадянської війни. Дії режиму Асада суд визнав злочином проти людяності.
Асада судили заочно — після того як його режим у 2024 році повалили, він утік до Росії. Нова влада країни домагалась його екстрадиції, але РФ відмовила.
- 8 грудня 2024 року сирійська опозиція ввійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Асад утік до Москви.
- Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир (Мухаммад аль Джулані), який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.