Молдова відкликала свого посла з Росії через інцидент із дроном-ракетою

Республіка Молдова відкликає свого посла з Москви для консультацій. Усе це через інцидент із дроном-ракетою, який стався біля села Крокмаз 9 серпня.

Про це повідомило МЗС Молдови.

У МЗС наголосили, що міністерство засуджує інцидент, який є порушенням суверенітету й територіальної цілісності країни.

На півдні Молдови, поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району, 9 серпня дрон-ракета зіткнувся з деревом у лісосмузі та вибухнув на висоті близько 2,5 метра. Уламки розлетілися на значну відстань і пошкодили кілька будинків.

Крім того, після інциденту спалахнула пожежа. Тоді президентка Молдови Майя Санду сказала, що цей інцидент становить дедалі більшу загрозу для цивільних. Також вона закликала припинити такі атаки.